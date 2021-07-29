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В Ростовской области ищут 31-летнего мужчину

В Ростовской области ищут 31-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 31-летнего мужчину. Местонахождение Артема Полевика из слободы Родионово-Несветайской неизвестно с 26 июля.

Его по заявлению родственников разыскивает полиция. К поискам подключились и волонтеры.

Рост Артема – 177 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые короткие. Был одет в темно-синие шорты, футболку с белым рисунком, обут в черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Артема Полевика, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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