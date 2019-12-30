В Батайске парень на легковушке врезался в столб: двое пострадали



Два человека получили травмы после ДТП в Батайске. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 2 января на улице Индустриальной.



По предварительной информации, водитель за рулем «ВАЗ-21053» превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП.



- Травмы получили водитель и его 25-летний пассажир, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие доставлены в больницу.