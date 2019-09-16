Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области грузовик вылетел с трассы и перевернулся: пострадал водитель

В Ростовской области грузовик вылетел с трассы и перевернулся: пострадал водитель
Водитель грузовика пострадал в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Авария произошла недалеко от слободы Родионово-Несветайская примерно в 17 часов 17 сентября.

В указанный час на Дону уже разыгралась непогода. Двигаясь под проливным дождём, водитель большегруза «МАН» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В следующий миг автомобиль слетел в кювет и опрокинулся.

- Водитель «МАНа» получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Автомобиль убрали с места ДТП только 18 сентября. Сотрудники спасательного подразделения достали его из кювета с помощью эвакуатора.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.