В Ростовской области грузовик вылетел с трассы и перевернулся: пострадал водитель



Водитель грузовика пострадал в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Авария произошла недалеко от слободы Родионово-Несветайская примерно в 17 часов 17 сентября.



В указанный час на Дону уже разыгралась непогода. Двигаясь под проливным дождём, водитель большегруза «МАН» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В следующий миг автомобиль слетел в кювет и опрокинулся.



- Водитель «МАНа» получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Автомобиль убрали с места ДТП только 18 сентября. Сотрудники спасательного подразделения достали его из кювета с помощью эвакуатора.

