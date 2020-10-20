В Ростовской области грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой: есть погибшие

В Ростовской области грузовик опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем. ДТП случилось в Белокалитвинском районе около 11 часов дня 22 октября.По предварительным данным, 43-летний водитель «Ниссана Тиана» ехал на 285-м километре автодороги Волгоград – Каменск и, не выдержав безопасный боковой интервал, столкнулся со встречным грузовиком «ДАФ», за рулем которого находился 58-летний мужчина. Удар был такой силы, что огромный грузовой автомобиль перевернулся.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что водитель «ДАФ» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя «Ниссана» доставили в ЦРБ Белокалитвинского района.