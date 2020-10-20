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В Ростовской области грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой: есть погибшие

В Ростовской области грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой: есть погибшие
В Ростовской области грузовик опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем. ДТП случилось в Белокалитвинском районе около 11 часов дня 22 октября.



По предварительным данным, 43-летний водитель «Ниссана Тиана» ехал на 285-м километре автодороги Волгоград – Каменск и, не выдержав безопасный боковой интервал, столкнулся со встречным грузовиком «ДАФ», за рулем которого находился 58-летний мужчина. Удар был такой силы, что огромный грузовой автомобиль перевернулся.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что водитель «ДАФ» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя «Ниссана» доставили в ЦРБ Белокалитвинского района.

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