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В Ростовской области двух рабочих раздавило бетонной плитой при ремонте моста

В Ростовской области двух рабочих раздавило бетонной плитой при ремонте моста
В Ростовской области произошла жуткая трагедия, унесшая жизни двух человек. По информации DonDay.ru, мужчины получили смертельные травмы во время реконструкции моста через реку Чмутовая в Азовском районе.

ЧП случилось 2 марта. В тот день монтажники демонтировали бетонные плиты. В какой-то момент одна из них обрушилась вниз, буквально раздавив двух рабочих. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи, но спасать было некого: оба монтажника были мертвы.

Что стало причиной обрушения, выясняют следователи.
Фото: DonDay.ru.
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