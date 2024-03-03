В Ростовской области двух рабочих раздавило бетонной плитой при ремонте моста
В Ростовской области произошла жуткая трагедия, унесшая жизни двух человек. По информации DonDay.ru, мужчины получили смертельные травмы во время реконструкции моста через реку Чмутовая в Азовском районе.
ЧП случилось 2 марта. В тот день монтажники демонтировали бетонные плиты. В какой-то момент одна из них обрушилась вниз, буквально раздавив двух рабочих. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи, но спасать было некого: оба монтажника были мертвы.
Что стало причиной обрушения, выясняют следователи.