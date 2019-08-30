Маленькую девочку раздавило бетонной плитой в Ростовской области



В Ростовской области пятилетнюю девочку раздавило бетонной плитой. Трагедия произошла 2 сентября на территории бывшего колхоза в Песчанокопском районе. По данном факту началась доследственная проверка.



По предварительным данным, 45-летний мужчина отправился собирать металлолом и взял с собой маленькую дочь. У одного из заграждений он решил достать конструкцию, которая удерживала бетонные плиты. Когда мужчина начал отбивать металлический профиль, одна из плит упала прямо на малышку. От полученных травм она скончалась на месте.



- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - отметила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



По результатам проверки следователь примет процессуальное решение.