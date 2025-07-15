В Ростовской области зафиксировали исторический максимум энергопотребления

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В Ростовской области зарегистрирован наивысший уровень потребления электроэнергии за всю историю наблюдений. Об этом проинформировали в Ростовском региональном диспетчерском управлении.В частности, вечером 13 июля энергосистема Ростовской области отметила новый абсолютный пик энергопотребления: значение достигло 3 487 МВт, что является беспрецедентным показателем для данного региона. Средняя температура воздуха за сутки в этот день составила 31,9 градуса.Стоит отметить, что предыдущий рекорд по потреблению энергии был зафиксирован 7 августа 2023 года и равнялся 3 410 МВт при средней суточной температуре 29,7 градуса. Эти цифры указывают на существенное увеличение спроса на электроэнергию в регионе в периоды экстремальной жары.