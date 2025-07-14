Жена Басты поругалась с беременной фанаткой своего мужа

Фото: Соцсети Елены Вакуленко-Пинской

Жена Басты вступила в конфликт с беременной фанаткой мужа, заступившись за него. Историю произошедшего Елена Вакуленко-Пинская рассказала у себя в соцсетях.Причиной спора стал концерт Басты в «Лужниках», который прошел в конце июня. Одна из зрительниц выразила недовольство задержкой начала, качеством звука и неудобством сидений.Елена отреагировала на критику в комментариях, заподозрив, что девушка таким образом пытается привлечь к себе внимание. Супруга артиста подчеркнула, что хейтерша имеет большую грудь, которую демонстративно выставляет у себя на страничке.Блогерша, находящаяся на пятом месяце беременности, потребовала извинений. Но Елена осталась при своем мнении.Конфликт спровоцировал активное обсуждение в соцсетях, разделив мнения пользователей. Одни поддержали сторону Елены, выразив свое недовольство эротическим подтекстом страницы хейтерши. Другие посчитали, что переходить на личности в конфликте некорректно.