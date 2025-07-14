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Жена Басты поругалась с беременной фанаткой своего мужа

Жена Басты поругалась с беременной фанаткой своего мужа
Жена Басты вступила в конфликт с беременной фанаткой мужа, заступившись за него. Историю произошедшего Елена Вакуленко-Пинская рассказала у себя в соцсетях.

Причиной спора стал концерт Басты в «Лужниках», который прошел в конце июня. Одна из зрительниц выразила недовольство задержкой начала, качеством звука и неудобством сидений.

Елена отреагировала на критику в комментариях, заподозрив, что девушка таким образом пытается привлечь к себе внимание. Супруга артиста подчеркнула, что хейтерша имеет большую грудь, которую демонстративно выставляет у себя на страничке.

Блогерша, находящаяся на пятом месяце беременности, потребовала извинений. Но Елена осталась при своем мнении.

Конфликт спровоцировал активное обсуждение в соцсетях, разделив мнения пользователей. Одни поддержали сторону Елены, выразив свое недовольство эротическим подтекстом страницы хейтерши. Другие посчитали, что переходить на личности в конфликте некорректно. 
Фото: Соцсети Елены Вакуленко-Пинской
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