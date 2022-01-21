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В Ростовской области двое взрослых и девятилетний мальчик попали в жуткое ДТП

В Ростовской области двое взрослых и девятилетний мальчик попали в жуткое ДТП
На трассе в Ростовской области трое, включая ребенка, пострадали в ДТП с КамАЗом. Авария произошла вечером 23 января в районе поселка Каменоломни.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2112» ехал по автодороге М-4 «Дон». Поворачивая на дорогу к поселку, он не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, по которой двигался КамАЗ. Водители не смогли избежать столкновения. От сильного удара передняя часть легковушки разбилась всмятку.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадали водитель ВАЗа и два пассажира - 37 и 9 лет. Их госпитализировали. В ведомстве отметили, что мальчик сидел на заднем сиденье, не пристегнутый ремнем безопасности.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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