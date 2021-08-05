На Дону в ДТП пострадали четыре человека, включая ребенка

В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП. Авария произошла около полудня 6 августа в Красносулинском районе.По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 42-летний мужчина на «ВАЗ-2110» ехал по автодороге Розет - Чечерино на высокой скорости. Мужчина выехал на встречную полосу, по которой двигался «Фольксваген Венто». Водители не смогли избежать столкновения. От сильного удара обе машины получили механические повреждения. У иномарки разбито лобовое стекло, и смята боковая часть с капотом.- В результате аварии пострадал 50-летний водитель «Фольксвагена» и его пассажиры: женщины 58 и 33 лет, а также двухлетний мальчик, сидевший сзади, - уточнили в ведомстве.