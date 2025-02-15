В Ростовской области двое скончались в ДТП

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В Кашарском районе Ростовской области в результате ДТП погибли два человека. Трагедия случилась 15 февраля примерно в 16:30.По предварительным данным, на автодороге Миллерово — Вешенская ехал 35-летний мужчина на автомобиле «Шкода Йети». Однако водитель потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ», которым управлял 56-летний мужчина.Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП водитель и 46-летний пассажир «Шкоды Йети» скончались на месте.