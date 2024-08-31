Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области двое подростков на мопеде пострадали в ДТП с грузовиком

В Ростовской области двое подростков на мопеде пострадали в ДТП с грузовиком
В Таганроге Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков. Происшествие случилось 30 августа около 13:00.

По предварительным данным, 15-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по улице Яблочкина. На пересечении с улицей Ломоносова он не уступил дорогу 54-летнему мужчине за рулем «ГАЗели». Избежать столкновения не удалось.

От удара юноша и его 16-летний пассажир слетели с двухколесного транспорта. Их с травмами отвезли в больницу.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.