В Ростовской области двое подростков на мопеде пострадали в ДТП с грузовиком

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В Таганроге Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков. Происшествие случилось 30 августа около 13:00.По предварительным данным, 15-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по улице Яблочкина. На пересечении с улицей Ломоносова он не уступил дорогу 54-летнему мужчине за рулем «ГАЗели». Избежать столкновения не удалось.От удара юноша и его 16-летний пассажир слетели с двухколесного транспорта. Их с травмами отвезли в больницу.