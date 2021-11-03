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В Ростовской области без вести пропала девочка-подросток

В Ростовской области без вести пропала девочка-подросток
Ростовской области без вести пропала 15-летняя девушка. Местонахождение Варвары Василевской неизвестно с 7 ноября.

Девушка ушла из дома в хуторе Диченском Каменского района. Обеспокоенные родители ждали до конца дня, но Варвара домой не вернулась. Родные заявили в полицию о ее пропаже. К поискам подключились добровольцы поискового отряда.

На вид пропавшей девушке около 15 лет, рост - 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые ниже плеч, глаза голубые. Была одета в коричневую куртку, розовое трико и белые туфли. С собой у подростка была сумочка на цепочке.
Родственники подчеркивают, что девушка нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просьба позвонить в полицию или по номерам волонтеров: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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