В Ростовской области пропала 24-летняя девушка

В Ростовской области без вести пропала 24-летняя девушка. Местонахождение Александры Богачиковой неизвестно с 27 октября.Девушка ушла из дома в хуторе Нижний Пиховкин Каменского района. Обеспокоенные родственники решили подождать до конца дня, но она домой не вернулась. Тогда родные обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. К поискам подключились добровольцы поискового отряда.На вид пропавшей девушке - около 24 лет, рост - 150 сантиметров, у нее среднее телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в синюю короткую куртку, брюки, черные кеды с белой подошвой, черную шапку с золотистыми бусинами.Родственники подчеркивают, что девушка нуждается в медицинской помощи.Если вам что-либо известно о местонахождении Александры Богачиковой, просьба позвонить в полицию или по номерам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.