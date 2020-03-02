В Ростовской области без вести пропал 59-летний мужчина



Вторые сутки в Ростовской области ищут пропавшего мужчину. Виктор Тимощенко перестал выходить на связь 1 марта.



Разыскиваемый проживает в Родионово-Несветайском районе, в хуторе Маяки. У дончанина худощавое телосложение, карие глаза и рост 165 сантиметров. В день своего исчезновения он был одет в темные брюки, серую куртку и серые резиновые сапоги. Виктор также носил темную вязаную шапку.



К поискам мужчины подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи. Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Тимощенко, сообщите по номерам: 8-800-700 54 52 или 112.