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В Ростовской области бабушка с тремя внуками чудом выжили при пожаре в квартире

В Ростовской области бабушка с тремя внуками чудом выжили при пожаре в квартире
В Азове Ростовской области трое детей пострадали при пожаре в жилом доме. Происшествие случилось 31 октября на улице Победы.

Предварительно пламя вспыхнуло около 10:15 на первом этаже в одной из квартир дома № 14. Трое детей играли с зажигалкой, как вдруг огонь перекинулся на диван и другие домашние вещи. Бабушка вместе с 20-летним внуком в этот момент находились на кухне. Испуганные родственники вызвали на место сотрудников МЧС.

Огонь охватил площадь 9 квадратных метров. Очаг возгорания удалось потушить спустя полчаса. Вместе с внуком спасатели вывели всех детей и пенсионерку.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара пострадали малолетние дети: две 4-летние девочки и 2-летний мальчик. Их с 77-летней бабушкой госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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