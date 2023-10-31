В Ростовской области бабушка с тремя внуками чудом выжили при пожаре в квартире

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Азове Ростовской области трое детей пострадали при пожаре в жилом доме. Происшествие случилось 31 октября на улице Победы.Предварительно пламя вспыхнуло около 10:15 на первом этаже в одной из квартир дома № 14. Трое детей играли с зажигалкой, как вдруг огонь перекинулся на диван и другие домашние вещи. Бабушка вместе с 20-летним внуком в этот момент находились на кухне. Испуганные родственники вызвали на место сотрудников МЧС.Огонь охватил площадь 9 квадратных метров. Очаг возгорания удалось потушить спустя полчаса. Вместе с внуком спасатели вывели всех детей и пенсионерку.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара пострадали малолетние дети: две 4-летние девочки и 2-летний мальчик. Их с 77-летней бабушкой госпитализировали в больницу.