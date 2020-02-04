В Ростовской области 92-летняя пенсионерка погибла в ДТП



В результате ДТП в Ростовской области погибла пенсионерка. Случай произошёл в Зернограде около 8 часов 6 февраля на улице Тельмана.



В неустановленном месте дорогу переходила 92-летняя женщина. При этом «зебра» была относительно не далеко. В это время по дороге ехал 56-летний автомобилист на «Рено Логан». Он превысил скорость и сбил пешехода.



- Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Увы, её состояние было тяжёлым. Врачи не смогли её спасти, бабушка умерла в медучреждении.