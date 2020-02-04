Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области 92-летняя пенсионерка погибла в ДТП

В Ростовской области 92-летняя пенсионерка погибла в ДТП
В результате ДТП в Ростовской области погибла пенсионерка. Случай произошёл в Зернограде около 8 часов 6 февраля на улице Тельмана.

В неустановленном месте дорогу переходила 92-летняя женщина. При этом «зебра» была относительно не далеко. В это время по дороге ехал 56-летний автомобилист на «Рено Логан». Он превысил скорость и сбил пешехода.

- Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Увы, её состояние было тяжёлым. Врачи не смогли её спасти, бабушка умерла в медучреждении.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.