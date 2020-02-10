Пенсионерка погибла в ДТП на трассе в Ростовской области



В Белокалитвинском районе произошло массовое ДТП, в результате которого погибла женщина. Происшествие случилось на 309-м километре автодороги Волгоград — Каменск 12 февраля около 10:30.



44-летний водитель «Дэу Нексии» во время обгона потерял управление на скользкой дороге. Он врезался во встречный «Фольксваген Венто», которым управлял 39-летний мужчина. Сразу в «Фольксваген» врезалась 23-летняя девушка на «Шкоде Рапид» и 24-летний парень на «Тойоте Спринтер».



- В результате ДТП погибла 73-летняя пассажирка «Фольксвагена», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Одной из причин трагической аварии стало то, что водитель «Дэу» не сменил летнюю резину.