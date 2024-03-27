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В Волгодонске 60-летняя женщина попала под колеса «Хендай»

В Волгодонске 60-летняя женщина попала под колеса «Хендай»
В Волгодонске Ростовской области женщина попала под колеса «Хендай». Авария произошла 27 марта на проспекте Строителей.

Предварительно, 20-летний парень за рулем «Хендай Акцента» двигался в районе дома № 8 около 19:40. В этот момент на красный сигнал светофора выбежала женщина. Водитель не успел среагировать и сбил ее с ног.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 60-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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