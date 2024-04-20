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В Ростовской области 9-летняя девочка попала под колеса «Хендай Туксар»

В Ростовской области 9-летняя девочка попала под колеса «Хендай Туксар»
В Ростовской области 9-летняя девочка попала под колеса легковушки. ДТП произошло 19 апреля в городе Азов.

Предварительно, по улице Мира около 17:30 двигался 55-летний водитель за рулем «Хендай Туксар». В это же время в районе дома №24 дорогу на запрещающий сигнал светофора перебегала девочка. Мужчина не успел затормозить и сбил школьницу.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии несовершеннолетняя получила травмы. Ее доставили в медучереждение.
Фото: Ростов ру
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