В Ростовской области 9-летняя девочка попала под колеса «Хендай Туксар»

Фото: Ростов ру

В Ростовской области 9-летняя девочка попала под колеса легковушки. ДТП произошло 19 апреля в городе Азов.Предварительно, по улице Мира около 17:30 двигался 55-летний водитель за рулем «Хендай Туксар». В это же время в районе дома №24 дорогу на запрещающий сигнал светофора перебегала девочка. Мужчина не успел затормозить и сбил школьницу.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии несовершеннолетняя получила травмы. Ее доставили в медучереждение.