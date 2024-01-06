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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 75-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 75-летний мужчина
В городе Морозовске Ростовской области при пожаре в частном доме погиб пенсионер. Происшествие случилось 4 января на улице Матросова, 5.

Пламя вспыхнуло около 22:34. Жители заметили в небе густой столб дыма и вызвали на место сотрудников МЧС. Всего за пару минут огонь распространился на площади 12 квадратных метров. Спасатели обнаружили, что очаг возгорания находится в спальне. Огонь удалось потушить в течение 15 минут.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара погиб 75-летний мужчина.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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