В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 75-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Морозовске Ростовской области при пожаре в частном доме погиб пенсионер. Происшествие случилось 4 января на улице Матросова, 5.Пламя вспыхнуло около 22:34. Жители заметили в небе густой столб дыма и вызвали на место сотрудников МЧС. Всего за пару минут огонь распространился на площади 12 квадратных метров. Спасатели обнаружили, что очаг возгорания находится в спальне. Огонь удалось потушить в течение 15 минут.По информации ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара погиб 75-летний мужчина.