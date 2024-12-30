В Ростовской области 46-летний водитель мотоцикла погиб в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Миллерово Ростовской области 46-летний мотоциклист погиб в ДТП. Авария произошла 29 декабря около 01:55.По предварительным данным, мужчина за рулем мотоцикла «Регулмото Спорт-003 Про» ехал возле дома № 1. В какой-то момент он превысил скорость движения и потерял управление. На большой скорости двухколесный транспорт врезался в мостовое ограждение.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что от полученных в ДТП травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняют.