В Новочеркасске 16-летний водитель мотоцикла погиб в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Новочеркасске 16-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП. Авария случилась 25 июня около 22:00 на улице Гагарина.По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла «Ямаха» двигался в районе дома № 110. Он потерял управление, и транспорт опрокинулся. Несовершеннолетнего с большой силой выкинуло на встречную полосу. После этого его переехала «Лада Ларгус» под управлением 37-летнего водителя.- Водитель мотоцикла скончался на месте. Обстоятельства случившегося выясняют, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.