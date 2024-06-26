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В Новочеркасске 16-летний водитель мотоцикла погиб в аварии

В Новочеркасске 16-летний водитель мотоцикла погиб в аварии
В городе Новочеркасске 16-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП. Авария случилась 25 июня около 22:00 на улице Гагарина.

По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла «Ямаха» двигался в районе дома № 110. Он потерял управление, и транспорт опрокинулся. Несовершеннолетнего с большой силой выкинуло на встречную полосу. После этого его переехала «Лада Ларгус» под управлением 37-летнего водителя.

- Водитель мотоцикла скончался на месте. Обстоятельства случившегося выясняют, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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