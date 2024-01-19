В Ростовской области 44-летняя женщина попала под колеса иномарки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В селе Самарском Ростовской области водитель иномарки сбил женщину. ДТП случилось 18 января около 22:30.По автодороге Самарское - Новониколаевка ехал 27-летний мужчина за рулем «Деу Леганзы». В это время проезжую часть в неустановленном месте переходила 44-летняя женщина. Водитель не заметил пешехода и не успел затормозить.- В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.