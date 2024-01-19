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В Ростовской области 44-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Ростовской области 44-летняя женщина попала под колеса иномарки
В селе Самарском Ростовской области водитель иномарки сбил женщину. ДТП случилось 18 января около 22:30.

По автодороге Самарское - Новониколаевка ехал 27-летний мужчина за рулем «Деу Леганзы». В это время проезжую часть в неустановленном месте переходила 44-летняя женщина. Водитель не заметил пешехода и не успел затормозить.

- В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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