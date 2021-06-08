В Ростовской области 42-летний сын забил до смерти престарелого отца

В Ростовской области 42-летний мужчина забил до смерти своего отца. Трагедия произошла 7 июня в Азове, сообщает СУ СКР по Ростовской области.По предварительным данным, между родственниками возникла ссора в ходе пьянки. Отец с сыном что-то не поделили, и стали скандалить. В порыве злости сын набросился на пожилого отца. Он бил его кулаками до тех пор, пока пенсионер не перестал подавать признаки жизни.- От полученных телесных повреждений 71-летний мужчина скончался, - сообщили в ведомстве. - В отношении сына завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Если вину дончанина докажут в суде, ему грозит лишение свободы сроком от пяти лет.