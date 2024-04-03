В Ростовской области в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадал водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер 5». Авария случилась 1 апреля около 09:30.По предварительным данным, 57-летний мужчина за рулем двухколесного транспорта ехал по Семикаракорскому району. В паре километрах от хутора Шаминка он столкнулся с автомобилем «Хендай Акцент». От удара мотоцикл разлетелся на части, а его водителя отбросило в сторону.- Пострадавшего доставили в больницу, - сообщили региональном управлении ГИБДД. - Водителю автомобиля медицинская помощь не понадобилась.