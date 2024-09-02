Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 2 сентября зафиксировано более 100 пожаров

В Ростовской области 2 сентября зафиксировано более 100 пожаров
В Ростовской области 2 сентября случилось больше 100 возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, за день пожарные выезжали на тушение возгораний 111 раз. К 20:00 удалось потушить 105 пожаров.

Чаще всего причиной возгораний становится человеческий фактор.

Напомним, что начало рабочей недели запомнилось дончанам несколькими крупными ландшафтным пожарами. Огнеборцы тушили пламя в районе станицы Романовской, в Волгодонске около химзавода и у трассы села Пешкова. Также пожар произошел в вагоне поезда на станции Разъезд Мелиоративный в Дубовском районе.
Фото: ГУ МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.