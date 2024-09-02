В Ростовской области 2 сентября зафиксировано более 100 пожаров

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области 2 сентября случилось больше 100 возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, за день пожарные выезжали на тушение возгораний 111 раз. К 20:00 удалось потушить 105 пожаров.Чаще всего причиной возгораний становится человеческий фактор.Напомним, что начало рабочей недели запомнилось дончанам несколькими крупными ландшафтным пожарами. Огнеборцы тушили пламя в районе станицы Романовской, в Волгодонске около химзавода и у трассы села Пешкова. Также пожар произошел в вагоне поезда на станции Разъезд Мелиоративный в Дубовском районе.