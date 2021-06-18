В Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП с «Ладой»
В Ростовской области водитель «Лады» сбил несовершеннолетнего мотоциклиста. Авария произошла днем 21 июня.
Происшествие случилось на улице Карла Маркса в селе Самарское Азовского района. По предварительным данным, 35-летний водитель «Лады Калины» не пропустил юношу на «Питбайке». В результате ДТП 15-летний подросток получил многочисленные телесные повреждения
- После аварии юноша был доставлен в больницу, - сообщает инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
Есть ли у ребёнка права на управление мотоциклом, неизвестно.