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В Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП с «Ладой»

В Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП с «Ладой»

В Ростовской области водитель «Лады» сбил несовершеннолетнего мотоциклиста. Авария произошла днем 21 июня.

Происшествие случилось на улице Карла Маркса в селе Самарское Азовского района. По предварительным данным, 35-летний водитель «Лады Калины» не пропустил юношу на «Питбайке». В результате ДТП 15-летний подросток получил многочисленные телесные повреждения

- После аварии юноша был доставлен в больницу, - сообщает инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

Есть ли у ребёнка права на управление мотоциклом, неизвестно.

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