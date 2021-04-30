В Ростове мотоциклист попал в массовую аварию

В Ростове-на-Дону мотоциклист попал в массовое ДТП. Авария произошла около 16 часов 3 мая.По предварительной информации, 28-летний парень за рулем мотоцикла «Хонда CBR 600F» ехал по улице Ларина. В какой-то момент байкер не справился с управлением и врезался в иномарки «Хонда Аккорд» и «Киа Оптима». Обе машины и мотоцикл получили механические повреждения.- В результате аварии никто не пострадал, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.Оказалось, что парень сел за руль мотоцикла, не имея водительских прав.