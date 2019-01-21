Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В больнице скончалась девушка, пострадавшая в ДТП с минивэном в Новочеркасске

В больнице скончалась девушка, пострадавшая в ДТП с минивэном в Новочеркасске
Не приходя в сознание, скончалась пассажирка «Нивы Шевроле», пострадавшая 15 января в аварии в Новочеркасске. О ее смерти стало известно 22 января.

Как ранее сообщал Rostov.ru, в день трагедии Ксения возвращалась со своим знакомым с учебы. В какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением и врезался на «встречке» с микроавтобусом «Хендай Н1».

Удар пришелся на сторону Ксении. В тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу, где провели несколько сложнейших операций. Спустя неделю безуспешной борьбы за жизнь 17-летняя студентка скончалась на больничной койке.

В отношении водителя «Нивы» уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю легковушки грозит до двух лет колонии.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.