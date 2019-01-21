В больнице скончалась девушка, пострадавшая в ДТП с минивэном в Новочеркасске



Не приходя в сознание, скончалась пассажирка «Нивы Шевроле», пострадавшая 15 января в аварии в Новочеркасске. О ее смерти стало известно 22 января.



Как ранее сообщал Rostov.ru, в день трагедии Ксения возвращалась со своим знакомым с учебы. В какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением и врезался на «встречке» с микроавтобусом «Хендай Н1».



Удар пришелся на сторону Ксении. В тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу, где провели несколько сложнейших операций. Спустя неделю безуспешной борьбы за жизнь 17-летняя студентка скончалась на больничной койке.



В отношении водителя «Нивы» уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю легковушки грозит до двух лет колонии.