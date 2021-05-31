В Ростове жильцы затопленной многоэтажки на Ленина рассказали о ЧП

В Ростове-на-Дону 2 июня затопило многоквартирный дом. Утро не задалось у жителей девятиэтажки на проспекте Ленина 109/5.Жильцы многоэтажки, выйдя в подъезд, оказались по щиколотку в воде. Оказалось, что из-за ливня дом начало подтапливать и в подъезде уже набралось около 40 сантиметров воды. Откачивать воду пришлось вызвать спасателей.По словам жильцов, дом затапливает уже не в первый раз. Жительница дома Ольга Д., вода стоит из-за того, что дом находиться в устье реки. Конечно, на территории есть ливнёвки, однако они не справляются, потому что их никто не чистит.- Из-за затоплений у нас постоянно отключают электричество на сутки и более, - жалуется Ольга. - Однажды вода стояла до самого лифта. Из-за чего свет отключали на трое суток. Я уже давно хочу продать эту квартиру, но не могу, потому что никто не хочет покупать жилье в проблемном доме.Кроме того, затапливает не только сам дом, но и близлежащие гаражи. Поэтому проснуться и увидеть в окно свою плавающую машину - не редкость для ростовчан. Во время проливных дождей не редко можно увидеть, как владельцы вычёрпывают из своих авто воду ведрами. Что уже говорить о многотысячном ремонте машин.На просьбы решить проблемы с подтоплением, управляющая компания разводит руками. Чтобы окончательно не утонуть в дождевых водах, жильцы борются со стихией самостоятельно. Недавно ростовчане собрали 50 тысяч рублей на специальное заграждение. Ну как ограждение, у входа в подвал соорудили кирпичный поребрик, чтобы вода не заливала его. Однако сильные потоки воды, особенно, в ветреную погоду, все равно проникают в дом.Спасатели борются с подтоплением уже около семи часов. Ситуация осложняется еще и тем, что все время идет дождь, поэтому вся работа МЧСников идет насмарку.На месте присутствуют сотрудники администрации города, однако ответить на вопрос, когда дом перестанет уходить под воду, они ответить не могут. Здесь как нельзя к стати будет пословица: «Словно в рот воды набрали»...