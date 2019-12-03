В Новочеркасске из-за коммунальной аварии без воды остались три микрорайона



В Новочеркасске ликвидируют крупную аварию на водопроводе, из-за которой без воды остались три микрорайона.



Порыв произошёл ночью 5 декабря на территории Новочеркасского индустриального парка (бывший завод синтетических продуктов) по ул. Харьковское шоссе. Водоснабжение было приостановлено микрорайоны Октябрьский, Соцгород, Молодежный.

- Работы по ликвидации аварии ведутся с 5 утра, - рассказали в администрации города. - На ликвидацию последствий аварии понадобится около пятнадцати часов, если в процессе работы не будут обнаружены скрытые деформации водоводов.



В настоящее время на месте работают специалисты по крупному узловому ремонту. Они вскрыли аварийные участки трубы. Идёт процесс накладывания «латок» изнутри, так как установка хомутов невозможна.