Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону отказались от торжественного открытия главной елки

В Ростове-на-Дону отказались от торжественного открытия главной елки
В Ростове отказались от открытия главной городской елки. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Напомним, в Ростове главная городская елка установлена у входа в парк имени Максима Горького. С украшением снежной красавицы закончили еще 10 декабря. Для этого использовали прошлогодние игрушки. Как правило, в городе ранее устраивали праздничные мероприятия по случаю открытия главной городской елки. Однако в 2026 году было принято решение отказаться от массового мероприятия.

- Не планируются праздничные мероприятия 31 декабря, посвященные встрече Нового 2026 года, и открытие городской новогодней елки, - отметили в администрации города.

Меры связаны с обеспечением безопасности жителей. Согласно указу губернатора Ростовской области от 30 августа 2024 года, на территории Ростовской области отменены мероприятия, в которых участвуют более 50 человек.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.