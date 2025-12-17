В Ростове-на-Дону отказались от торжественного открытия главной елки

Фото: Rostov.ru

В Ростове отказались от открытия главной городской елки. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на городскую администрацию.Напомним, в Ростове главная городская елка установлена у входа в парк имени Максима Горького. С украшением снежной красавицы закончили еще 10 декабря. Для этого использовали прошлогодние игрушки. Как правило, в городе ранее устраивали праздничные мероприятия по случаю открытия главной городской елки. Однако в 2026 году было принято решение отказаться от массового мероприятия.- Не планируются праздничные мероприятия 31 декабря, посвященные встрече Нового 2026 года, и открытие городской новогодней елки, - отметили в администрации города.Меры связаны с обеспечением безопасности жителей. Согласно указу губернатора Ростовской области от 30 августа 2024 года, на территории Ростовской области отменены мероприятия, в которых участвуют более 50 человек.