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В Ростове задержали грабителя в медицинской маске

В Ростове задержали грабителя в медицинской маске

В Ростове задержали подозреваемого в нескольких ограблениях. Мужчина орудовал в медицинской маске.

Жертвами грабителя становились исключительно женщины. Он нападал на них на улицах и на лестничных площадках. Злоумышленник, скрыв часть лица медицинской маской, срывал с прохожих золотые цепочки.
- В настоящее время полицейские установили причастность подозреваемого к совершению пяти эпизодов противоправной деятельности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время устанавливаются другие пострадавшие от рук грабителя.

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