В Ростове выплатят 150 тысяч рублей семье девочки, которую истерзали собаки

Фото: ростов.ру

В Ростове семье из Красного Маяка выплатят 150 тысяч рублей за нападение бродячих собак на их 9-летнюю дочь. Об этом 15 июля сообщили в прокуратуре по Ростовской области.В поселке Красный Маяк 9 марта на ребенка напала стая бродячих собак. Школьницу покусали бездомные собаки. Девочка чудом спаслась благодаря мужчине, который в это время проезжал мимо. Ребенку наложили порядка 30 швов.К ответственности привлекли ЦБЖ. По решению суда Центр безнадзорных животных обязан выплатить семье пострадавшей моральную компенсацию.- Судом исковые требования удовлетворены. В пользу ребенка взыскано 150 тысяч рублей, — сообщает ведомство.Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.