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В Ростове выплатят 150 тысяч рублей семье девочки, которую истерзали собаки

В Ростове выплатят 150 тысяч рублей семье девочки, которую истерзали собаки
В Ростове семье из Красного Маяка выплатят 150 тысяч рублей за нападение бродячих собак на их 9-летнюю дочь. Об этом 15 июля сообщили в прокуратуре по Ростовской области.

В поселке Красный Маяк 9 марта на ребенка напала стая бродячих собак. Школьницу покусали бездомные собаки. Девочка чудом спаслась благодаря мужчине, который в это время проезжал мимо. Ребенку наложили порядка 30 швов.

К ответственности привлекли ЦБЖ. По решению суда Центр безнадзорных животных обязан выплатить семье пострадавшей моральную компенсацию.

- Судом исковые требования удовлетворены. В пользу ребенка взыскано 150 тысяч рублей, — сообщает ведомство.

Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.
Фото: ростов.ру
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