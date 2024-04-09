В Новочеркасске бродячая собака покусала 5-летнюю девочку

Фото для иллюстрации: Ростов ру

В Новочеркасске бродячая собака напала на пятилетнюю девочку. Информацию об этом 9 апреля сообщил в своем телеграм-канале депутат городской думы Андрей Карабедов.Бродячая собака накинулась на ребенка на улице Кавказской. Животное покусало девочку, в том числе и за лицо. Пострадавшую госпитализировали в БСМП. На данный момент она находится в стабильном состоянии.В Новочеркасске сегодня обитает около 300 безнадзорных животных. По состоянию на 15 марта отловлено 60 собак, на это потратили примерно 600 тысяч рублей. К 1 апреля было поймано еще 50 животных.Ровно месяц назад, 9 марта, в поселке Красный Маяк под Ростовом на 9-летнюю девочку напала стая бродячих собак. Мимо проезжал мужчина и спас ребенка от животных. Девочку доставили в больницу с ранами.