В Ростове возле частного дома нашли труп женщины
В Советском районе Ростова местные жители обнаружили труп женщины. Тело нашли вечером 17 февраля в районе дома № 74 на улице Поэтичной.
Как сообщил DonDay.ru, горожане гуляли недалеко от Аллеи Роз - на бульваре Дружбы, когда увидели мертвую женщину. Она лежала в канаве. На вид умершей было около 50-60 лет. Свидетели жуткого зрелища сразу вызвали экстренные службы. Прибывшие медики констатировали ее смерть.
Личность и обстоятельства гибели предстоит выяснить правоохранителям.