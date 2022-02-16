Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове возле частного дома нашли труп женщины

В Ростове возле частного дома нашли труп женщины
В Советском районе Ростова местные жители обнаружили труп женщины. Тело нашли вечером 17 февраля в районе дома № 74 на улице Поэтичной.

Как сообщил DonDay.ru, горожане гуляли недалеко от Аллеи Роз - на бульваре Дружбы, когда увидели мертвую женщину. Она лежала в канаве. На вид умершей было около 50-60 лет. Свидетели жуткого зрелища сразу вызвали экстренные службы. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Личность и обстоятельства гибели предстоит выяснить правоохранителям.
Фото: u24.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.