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В Ростове военному за жестокое убийство дали 15 лет «строгача»

В Ростове военному за жестокое убийство дали 15 лет «строгача»
В Ростове военного осудили на 15 лет колонии-поселения строго режима. В отношении Арсена Теркоева было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью«. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как установил суд, трагедия случилась в Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания 31 августа 2019 года. Военный в порыве гнева избил человека и несколько раз ударил ножом. От полученных травм пострадавший скончался.

- Суд признал Арсена Теркоева виновным и приговорил к 15 годам исправительной колонии строгого режима без ограничения свободы, - уточнили в ведомстве.

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