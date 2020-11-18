В Ростове военному за жестокое убийство дали 15 лет «строгача»

В Ростове военного осудили на 15 лет колонии-поселения строго режима. В отношении Арсена Теркоева было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью«. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Как установил суд, трагедия случилась в Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания 31 августа 2019 года. Военный в порыве гнева избил человека и несколько раз ударил ножом. От полученных травм пострадавший скончался.- Суд признал Арсена Теркоева виновным и приговорил к 15 годам исправительной колонии строгого режима без ограничения свободы, - уточнили в ведомстве.