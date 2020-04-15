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В Ростове водитель такси столкнулся с автобусом с пассажирами

В Ростове водитель такси столкнулся с автобусом с пассажирами

В Ростове произошло ДТП с участием такси и пассажирского автобуса. Авария случилась 17 апреля на улице 20ая Линия.

По предварительным данным, 50-летний водитель такси на «Рено Логан» двигался на красный свет. Выезжая из поворота, он столкнулся с автобусом № 67, который ехал по маршруту «мкр. N5 Левенцовский – Сельмаш».
- В результате ДТП пострадал водитель «Рено», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Он был доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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