В Ростове водитель такси столкнулся с автобусом с пассажирами
В Ростове произошло ДТП с участием такси и пассажирского автобуса. Авария случилась 17 апреля на улице 20ая Линия.
По предварительным данным, 50-летний водитель такси на «Рено Логан» двигался на красный свет. Выезжая из поворота, он столкнулся с автобусом № 67, который ехал по маршруту «мкр. N5 Левенцовский – Сельмаш».
- В результате ДТП пострадал водитель «Рено», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Он был доставлен в больницу.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.