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В Ростове водитель подрался с пассажиром «Хендай Акцент» и на эвакуаторе врезался в иномарку

В Ростове водитель подрался с пассажиром «Хендай Акцент» и на эвакуаторе врезался в иномарку
Водитель на эвакуаторе подрался с пассажиром «Хендай Акцент» и врезался в иномарку в донской столице. Происшествие случилось вечером 14 августа на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской.

На видео видно, как водитель эвакуатора что-то не поделил с пассажиром «Хендай Акцент». Пользователи соцсетей сообщают, что мужчины не поделили полосу движения. Когда обстановка начала накаляться, участники конфликта стали драться. Разозлившийся шофер лебедочного транспорта психанул и врезался в иномарку.

По словам очевидцев, ссорящихся водителей разняли прохожие. Дальнейшая судьба мужчин неизвестна.

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