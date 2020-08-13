В Ростове водитель подрался с пассажиром «Хендай Акцент» и на эвакуаторе врезался в иномарку

Водитель на эвакуаторе подрался с пассажиром «Хендай Акцент» и врезался в иномарку в донской столице. Происшествие случилось вечером 14 августа на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской.На видео видно, как водитель эвакуатора что-то не поделил с пассажиром «Хендай Акцент». Пользователи соцсетей сообщают, что мужчины не поделили полосу движения. Когда обстановка начала накаляться, участники конфликта стали драться. Разозлившийся шофер лебедочного транспорта психанул и врезался в иномарку.По словам очевидцев, ссорящихся водителей разняли прохожие. Дальнейшая судьба мужчин неизвестна.