В Ростовской области вынесли приговор мужчине, забившему насмерть 5-летнюю дочь сожительницы



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Жителя Родионово-Несветайского района Ростовской области Виталия Давидченко суд признал виновным в смерти 5-летней девочки.



В сентябре 2018 года пьяный 33-летний мужчина жестоко избил дочь своей сожительницы. Он бил ребёнка руками и ремнём с металлической пряжкой по голове и телу. Изверг избивал малышку на глазах её матери и 14-летнего брата. От полученных травм девочка скончалась.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

- Приговором Ростовского областного суда Давидченко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Приговор был оглашён 29 июля. Решение суда в законную силу пока не вступило.