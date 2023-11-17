В Ростове на Мадояна пенсионерка погибла под колесами легковушки

Фото: соцсети (тг Это Ростов).

В Ростове водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку. Трагедия произошла утром 17 ноября на Западном.По предварительной информации, 71-летняя женщина около 8:00 шла по улице Мадояна. В районе дома № 60/63 она переходила проезжую часть в неположенном месте.В этот момент по дороге ехал 56-летний мужчина на «Ладе Гранте». Он не успел остановиться и на полном ходу сбил пешехода.- В результате аварии женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.