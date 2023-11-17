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В Ростове на Мадояна пенсионерка погибла под колесами легковушки

В Ростове на Мадояна пенсионерка погибла под колесами легковушки
В Ростове водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку. Трагедия произошла утром 17 ноября на Западном.

По предварительной информации, 71-летняя женщина около 8:00 шла по улице Мадояна. В районе дома № 60/63 она переходила проезжую часть в неположенном месте.

В этот момент по дороге ехал 56-летний мужчина на «Ладе Гранте». Он не успел остановиться и на полном ходу сбил пешехода.

- В результате аварии женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: соцсети (тг Это Ростов).
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