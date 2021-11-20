Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель иномарки без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Ростове водитель иномарки без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Ростове 31-летний мужчина сел за руль иномарки без прав и спровоцировал ДТП. Происшествие случилось 23 ноября на улице Вавилова.

Не имея прав на управление автомобилем, 31-летний мужчина сел за руль автомобиля «Хендай Акцент». Он проезжал по улице Вавилова, когда потерял управление на мокрой после дождя дороге. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль «Лада Нива». В результате ДТП пострадали водитель иномарки, а также водитель и пассажиры «Нивы».

В ГУ ГИБДД Ростовской области сообщили, что сейчас устанавливают причины аварии.
Фото: rostov.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.