В Ростове водитель иномарки без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

Фото: rostov.ru

В Ростове 31-летний мужчина сел за руль иномарки без прав и спровоцировал ДТП. Происшествие случилось 23 ноября на улице Вавилова.Не имея прав на управление автомобилем, 31-летний мужчина сел за руль автомобиля «Хендай Акцент». Он проезжал по улице Вавилова, когда потерял управление на мокрой после дождя дороге. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль «Лада Нива». В результате ДТП пострадали водитель иномарки, а также водитель и пассажиры «Нивы».В ГУ ГИБДД Ростовской области сообщили, что сейчас устанавливают причины аварии.