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В Ростове водитель грузовика устроил массовое ДТП с иномарками

В Ростове водитель грузовика устроил массовое ДТП с иномарками
В Ростове произошла массовая авария с участием трех иномарок и грузовика. ДТП случилось около полудня 15 марта на улице Таганрогской.

По предварительной информации, 66-летний за рулем фуры МАН ехал в сторону улицы Оганова. В районе одного из пешеходных переходов он не справился с управлением и резко повернул на обочину. Большегруз снес дорожный знак «зебры», а затем протаранил три припаркованные машины: «Киа Рио», «Дэу Матиз» и «Шкоду Октавия».

Больше всего досталось «Дэу». Корейский автомобиль накренился вбок, прижатый сбитым знаком. На корпусе видны сильные вмятины, а стекла разбиты. Также грузовик снес заднюю часть «Киа». Запчасти иномарки буквально рассыпались на месте ДТП.

К счастью, во время аварии в машинах никого не было. По информации УГИБДД по Ростовской области, ДТП обошлось без пострадавших.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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