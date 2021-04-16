В центре Ростова водитель грузовика устроил массовое ДТП

В Ростове-на-Дону водитель грузовика протаранил четыре машины. Происшествие случилось днем 20 апреля на улице Седова.По предварительным данным, водитель грузового авто не справился с управлением на спуске, у него отказали тормоза. Шофер врезался в четыре автомобиля: «Тойоту Короллу», два «Ниссана» и одну «Нексию». Чудом в результате аварии обошлось без пострадавших.Массовая авария стала причиной многокилометрового затора в центре донской столицы. Пока ДТП оформляли сотрудники ДПС, улицу Нижнебульварную перекрыли. Также правоохранители регулируют улицу Седова.