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В центре Ростова водитель грузовика устроил массовое ДТП

В центре Ростова водитель грузовика устроил массовое ДТП
В Ростове-на-Дону водитель грузовика протаранил четыре машины. Происшествие случилось днем 20 апреля на улице Седова.

По предварительным данным, водитель грузового авто не справился с управлением на спуске, у него отказали тормоза. Шофер врезался в четыре автомобиля: «Тойоту Короллу», два «Ниссана» и одну «Нексию». Чудом в результате аварии обошлось без пострадавших.

Массовая авария стала причиной многокилометрового затора в центре донской столицы. Пока ДТП оформляли сотрудники ДПС, улицу Нижнебульварную перекрыли. Также правоохранители регулируют улицу Седова.

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