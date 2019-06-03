Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Троллейбус протаранил припаркованные машины и снёс два столба в Ростове

Троллейбус протаранил припаркованные машины и снёс два столба в Ростове
В Ростове водитель троллейбуса снёс два столба и врезался в припаркованные авто. Происшествие случилось около полудня 5 июня.

За рулём общественного транспорта ехала 19-летняя девушка. На пересечении улиц Листопадова и 19-я Линия она не справилась с управлением.

- Она допустила наезд на препятствие — опору линии электропередачи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

В результате аварии ни один человек не пострадал. Сам троллейбус получил серьёзные механические повреждения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.