Троллейбус протаранил припаркованные машины и снёс два столба в Ростове



В Ростове водитель троллейбуса снёс два столба и врезался в припаркованные авто. Происшествие случилось около полудня 5 июня.



За рулём общественного транспорта ехала 19-летняя девушка. На пересечении улиц Листопадова и 19-я Линия она не справилась с управлением.



- Она допустила наезд на препятствие — опору линии электропередачи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



В результате аварии ни один человек не пострадал. Сам троллейбус получил серьёзные механические повреждения.