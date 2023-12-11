В Ростове водитель автобуса № 67 въехал в опору ЛЭП
В Ростове водитель автобуса въехал в опору линии электропередачи. Происшествие случилось 11 декабря.
Около 7:50 автобус № 67 ехал по улице Еременко в направлении Малиновского. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП. Вероятно, причиной аварии стал гололед.
В автобусе находились 48 пассажиров. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Утром 11 декабря на улицах Ростова образовался толстый слой льда, что стало причиной аварий в городе.