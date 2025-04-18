В Ростове во время работ на фасаде старинного здания на авто рухнули строительные леса

Фото: ростов ру

В Ростове-на-Дону 18 апреля на припаркованный автомобиль упали строительные леса, когда проводились противоаварийные работы на фасаде дома Ботвинникова. Инцидент произошел на улице Серафимовича, 54.Помимо повреждения машины, также пострадал фасад исторического здания. Владелица авто, Юлия, припарковала машину и отошла за кофе. В этот момент и обрушились строительные леса на транспортное средство.Из-за происшествия ремонтные работы были приостановлены. На место прибыли представители администрации Ленинского района.Здание, построенное в начале XX века, принадлежало владельцу бахромной фабрики Гершу Самуиловичу Ботвинникову.