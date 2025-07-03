В Ростове отключили горячую воду еще в двух районах

Фото: Ростов.ру

В Ростове снова отключают горячую воду. По сообщению министра ЖКХ региона, это продлится с 1 до 14 июля.В Октябрьском районе без горячей воды останутся жители следующих улиц и домов:В Первомайском районе отключение коснется семи улиц:Также только холодная вода останется в домах № 79/2а на 20 лет Октября и № 98а на 26-й Линии.