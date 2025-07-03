В Ростове отключили горячую воду еще в двух районах
В Ростове снова отключают горячую воду. По сообщению министра ЖКХ региона, это продлится с 1 до 14 июля.
В Октябрьском районе без горячей воды останутся жители следующих улиц и домов:
* Горшкова, 1, 2, 2А, 3/2, 4, 5/11, 6, 6А, 6Б, 6В, 7/6, 9/1;
* Кривоноса, 3, 5, 10, 13, 13А;
* Мельникова, 7/6;
* Никулиной, 1, 3, 5/3;
* Таганрогской, 157/2, 163, 165, 169, 171, 173, 173/1.
В Первомайском районе отключение коснется семи улиц:
* Брестской, 1/79а, 2/81, 5/96в, 9, 9а;
* Грисенко, 21/1, 21/62, 28;
* Днепропетровской, 2/3, 4/96, 8, 10а, 10/98;
* Калужской, 74, 74а, 82/4;
* Конституционной, 58/62, 63/64.
Также только холодная вода останется в домах № 79/2а на 20 лет Октября и № 98а на 26-й Линии.