На Дону мужчина, по вине которого едва не утонула 4-летняя девочка, отделался штрафом



В Ростовской области назначили штраф мужчине, по вине которого едва не утонула маленькая девочка. Андрей Ш. должен выплатить 20 тысяч рублей.



Вечером 2 августа 2019 года мужчина вышел на моторной лодке на реку Северский Донец в Константиновском районе. На борту находились шесть человек, включая четверых маленьких детей. Андрей был пьян и не мог нормально вести катер. Он врезался в буй, из-за чего лодка опрокинулась, и все люди оказались в воде. Четырёхлетняя девочка тут же стала идти ко дну. К счастью, её удалось спасти. Однако малышка получила механическую асфиксию, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.



- В отношении мужчины возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - отметила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Усть-Донецкий районный суд приговорил его к штрафу.



Андрей Ш. должен выплатить 20 тысяч рублей.